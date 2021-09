Angelina Jolie serait en couple avec un populaire chanteur canadien

Il semblerait qu'Angelina Jolie a traversé le 49e parallèle pour trouver l’amour.

Samedi soir, l’actrice oscarisée a été vue à Santa Monica en Californie avec nul autre que Abel Tesfaye, surtout connu sous le nom The Weeknd.

La mère de famille de 46 ans et le chanteur torontois de 31 ans auraient passé plus de deux heures et demie dans la section VIP chez Giorgio Baldi, un resto italien renommé. Malgré le fait que le duo est arrivé au restaurant séparément, ses deux parties sont reparties ensemble.

The Weeknd with Angelina Jolie last night. pic.twitter.com/t8yjBuQazb — The Weeknd Access (@WeekndAccess) September 26, 2021

En quittant le restaurant, Jolie et son cavalier sont embarqués dans le VUS de ce dernier, et ils se sont rendus au luxueux manoir de 70 millions de dollars du chanteur situé à Bel-Air.

Ce n’est pas la première fois que la paire a été vue. Le 30 mai dernier, Jolie et Tesfaye ont été photographiés au même restaurant. Le 10 juillet, ils ont été vus à un concert privé à LA.

Dans le passé, The Weeknd avait été lié romantiquement à Selena Gomez et Bella Hadid. Jolie, elle, est dans le processus de se divorcer de l’acteur Brad Pitt. Elle avait demandé la fin de leur union en 2016.

