Vous pensiez savoir ce qu’était un «bec esquimau» mais cette artiste inuite vous montre que vous étiez dans le champ

Shina Nova est une artiste autochtone immensément populaire sur TikTok et sur Instagram.

Elle est notamment connue pour partager différents aspects de la culture inuite à ses 3 millions d’abonnés TikTok et son 1 million d’abonnés Instagram.

En février dernier, elle s’était d’ailleurs confiée à nos collègues du 24heures.

Si on vous en parle aujourd’hui, c’est qu’elle a publié une nouvelle vidéo qui démystifie une conception erronée qu’ont les Blancs de la façon dont les Inuits se saluent ou se démontrent de l’affection.

Avouez que depuis que vous êtes petit, on vous dit qu’un «bec esquimau» se donne lorsque deux personnes frottent leurs bouts de nez ensemble.

Pourtant, c’est faux.

Dans sa vidéo, Shina Nova et sa mère Caroline montrent un exemple de cette idée fausse, en rigolant de bon coeur.

«Mais nous voulons vous montrer le vrai baiser Inuit, qui s’appelle “Kunik”», ajoute ensuite l’artiste.

«Habituellement, c’est fait avec beaucoup d’émotion», dit-elle.

On voit ensuite sa mère Caroline lui prendre la tête et aller s’écraser le nez sur le côté de la joue, en respirant.

«Plus tu as d’amour pour une personne, le plus fort tu le fais», explique Nova avant de prendre à son tour la tête de sa mère et lui prodiguer quelques bonnes inspirations sur le côté de la tête.

On vous invite à regarder la courte vidéo ci-dessous pour la démonstration animée:



Et on vous invite également à appeler ça par son vrai nom, «kunik», à partir de maintenant quand vous allez en faire à vos enfants...

