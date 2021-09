D’un adorable requin à la pollution de l’océan: voici les meilleurs clichés des Ocean Photography Awards 2021

Les Ocean Photography Awards 2021 avaient pour thème «la préservation sous-marine, de l’aventure et de l’exploration», et les photographes ont réussi à capturer la vie sous la mer dans toute sa splendeur et sa complexité.

Les images qui ont été présentées aux juges et au public des Ocean Photography Awards sont à couper le souffle.

Voici les 7 plus belles photos du concours:

1.

Aimee Jan La photo ayant remporté le concours.

2.

Matty Smith La première baignade d'un bébé tortue.

3.

Ben Thouard Le photographe Ben Thouard et son cliché qui lui a valu la 2e place dans la catégorie «Aventure».

4.

Steve Woods Ce plongeur est très bien entouré.

5.

Tanya Houppermans Un crocodile américain flottant sur l'eau à Cuba.

6.

Martin Broen Les fonds marins sont absolument terrifiants.

7.

Stefan Christmann Ce petit pingouin sur le bout de son glacier a fait le tour du web.

