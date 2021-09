Harry et Meghan assistent à un évènement pour l'environnement et repartent en jet privé

Le séjour de l'ancien couple royal dans la Grosse Pomme n’est pas passé inaperçu. Surtout le départ.

Harry et Meghan étaient de passage à New York afin d’assister (entre autres) au Global Citizen Live, un évènement caritatif pour les changements climatiques... et ils ont choisi de rentrer à la maison en jet privé. Un simple vol New York - Los Angeles. Pas besoin de vous dire que ce modeste moyen de transport ne roule pas au biodiesel.

La presse britannique s’est empressée de pointer du doigt le couple mal-aimé de Buckingham Palace, en faisant ressortir son hypocrisie sur les réseaux sociaux:

EXCLUSIVE: Eco-warriors Meghan and Harry return to California in private jet after VIP woke tour of NYC https://t.co/2Rpeh3WcOs — Daily Mail US (@DailyMail) September 26, 2021

Ce n’est pas la première fois que l’on réprimande le duc et la duchesse de Sussex par rapport à leur empreinte écologique et l’utilisation de jet privé lors de leur déplacement. Ils s’étaient d’ailleurs excusés depuis.

«Nous pouvons tous faire mieux. Personne n’est parfait. Nous avons tous la responsabilité de notre propre impact personnel. La question est de savoir comment nous pouvons la réduire», avait expliqué le prince Harry en soulignant qu’il utilise souvent les vols commerciaux lors de ses déplacements.

Nous avons trouvé quelques alternatives écologiques pour les prochains déplacements des parents de Archie et Lilibet entre New York et Los Angeles:

Une marche de 4447 kilomètres à travers les États-Unis 245 heures de vélo-tandem Deux jours de transport en commun. Il y a juste un transfert à faire, facile! Prendre un vol commercial comme tout le monde et réduire son empreinte écologique

