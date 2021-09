L'Île de l'amour: Les trois insulaires évincés se confient sur toutes les relations qu'ils ont eu à Los Cabos

La dernière cérémonie de la flamme à l’Île de l’amour n’a pas été de tout repos. Pas moins de trois insulaires se sont fait montrer la porte de sortie dans cette élimination crève-coeur et inattendue. Tout d’abord Audrey, qui n’a pas été choisie par Benjamin, a été rejointe par le couple de Mohab et Gracia, éliminés pour prioriser le potentiel amoureux parmi les autres participants.

Nos trois célibataires se trouvent à présent dans un hôtel, à profiter encore un peu du soleil avant leur retour à Montréal. Bien au chaud à Los Cabos, ils ont eu le temps de réfléchir à leur aventure, mais surtout à certaines relations qu’ils ont entretenues sur l’île.

• À lire aussi: Un Insulaire se concocte un sandwich pendant que tout le monde braille et ça pourrait avoir détruit son couple

«Toi tu t’attaches en 24 heures», lance Audrey à Mohab, lorsqu’on le questionne par rapport à sa situation avec Isabelle.

«Je me voyais entrer dans la maison des gars et tomber sur une fille avec qui j’avais une connexion psychologique et physique, et faire le reste de l’aventure avec elle. Je ne voulais pas commencer à explorer les options comme certains le font», dit-il en parlant d’Isabelle. «J’aurais voulu terminer mon aventure avec elle et développer une relation, mais ce n’était pas dans ses plans», ajoute-t-il.

«Après la première cérémonie, j’étais un peu frustré. Après la deuxième j’étais déçu», dit-il un peu triste.

De son côté, Audrey vit avec des mixed feelings depuis son départ de l’émission.«D’un côté, je suis vraiment déçue de ne pas être avec Tommy, mais d'autre part je suis super contente pour eux. En général, quand tu aimes quelqu’un, tu le laisses partir. Je veux qu’il soit heureux même si ce n'est pas avec moi», dit-elle.

La face cachée de la télé-réalité

C’est bien beau essayer de trouver l’amour sous le soleil, mais c’est comment vivre avec une dizaine d'inconnus? Nos insulaires ont bien hâte de revoir la «plupart» des candidats. Voici ce qu’ils avaient à dire :

«Moi, je trouve qu’il y avait beaucoup de filles qui ne se ramassaient pas», dit Audrey en jetant un coup d'œil à Gracia.

«C’est sûr qu’il y a eu des tensions que vous n’avez pas vu à la télé! Mohab et moi, on s’est vraiment chicané une fois et je suis certaine que vous n’avez rien vu. On reste de super bons amis quand même ! [...] Si je vois tout le monde dans un party, je vais être super contente de les voir, mais ce n’est pas tout le monde que j’inviterais à MON party», explique Gracia.

Mohab pour sa part n’est pas chaud à l’idée de revoir Isabelle. «On est une petite famille. Quand je vais revoir Tommy, je vais le prendre dans mes bras, en fait, il va me prendre, mais tu vois ce que je veux dire. Quand je verrai Isabelle, ça sera plus professionnel si on veut, mature», lance-t-il.

Tommy-Lee le gentleman

Si pour la plupart on est tombés en amour avec ses petits yeux bruns et son sourire digne d’une pub de Colgate, Tommy-Lee a fait craquer plus d’une personne dans la villa. «Ce gars-là nous faisait à manger, faisait la vaisselle et c'était le smoothie master», dit notre trio.

Maudit qu'on l'aime Tommy-Lee. Lâche pas mon homme, maman est fière de toi !

Beau, grand, fort et poli.

Pour voir et revoir des frenchs, des malaises et un beaucoup de peau rendez-vous à TVA+ afin de voir et revoir les épisodes de l'ïle de l'amour.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s