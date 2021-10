Des sangliers ont attaqué Shakira et ont volé son sac à main

Au début de Hips don’t lie, le classique de Shakira et Wyclef Jean, ce dernier proclame «no fighting».

• À lire aussi: [VIDÉO] Une «instababe» se fait mordre les fesses par un cochon aux Bahamas

• À lire aussi: Le chanteur de Twisted Sister se fait menacer par des fans de Shakira

Visiblement, les sangliers sauvages qui habitent le boisé d’un parc à Barcelone n’avaient jamais entendu cette chanson parce qu’ils ont brassé de la marde avec la chanteuse d’origine colombienne. «Let me see your moves like you come from Colombia!»

Dans une série de stories publiées sur son compte Instagram mercredi, Shakira raconte qu’alors qu’elle voulait simplement se balader dans le parc avec son fils de huit ans, deux sangliers ont surgi de nulle part et les ont attaqués.

«Regardez ce qui reste de mon sac à main» a dit la femme de 44 en montrant un tas de tissus déchirés. «Ils ont pris mon sac avec mon téléphone dedans et ils se sont sauvés dans les bois. Ils ont tout détruit.»

Au moment de l’écriture de ces lignes, nous n’avons pas d’autres détails sur l’épopée poignante.

Bien que l’histoire peut sembler étrange, les sangliers sauvages sont devenus un véritable problème à Barcelone. Pas moins de 1 187 plaintes à propos des préférés d’Obélix ont été déposées à la police l’an dernier.

Nous sommes soulagés que Shakira Shakira ait pu s’en tirer avec plus de peur que de mal.

Aussi sur le Sac:

s

s