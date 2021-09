Un homme se coince le pénis dans une bouteille en plastique pendant 2 mois et doit être secouru avec un coupe-câble

Rempli de honte après que son pénis soit resté pris dans une bouteille de plastique, un individu a attendu deux mois avant de consulter des médecins.

Selon ce que rapporte le Daily Mail, l’homme a dû être libéré au moyen d’un coupe-câble parce qu’aucun instrument médical conventionnel ne permettait de faire le travail convenablement.

Le pénis du Népalais de 45 ans était extrêmement enflé en raison du manque de circulation sanguine, ce qui aurait pu avoir des conséquences permanentes selon les médecins du Koirala Institute of Health Sciences, de Dharan, dans le petit pays himalayen.

Selon leur étude publiée dans le International Journal of Surgery Case Reports, «le piégeage ou l’étranglement du pénis est une situation d’urgence rare qui nécessite un traitement urgent pour la décompression du pénis».

«L’apparence brute du pénis montrait de l’oedème et des excroissances prolifératives. L’intervention a eu lieu avec un coupe-câble parce que l’instrument standard a échoué à y arriver».

Les docteurs ont de plus expliqué que le patient était aux prises avec des troubles de santé mentale et que «la honte ressentie par le patient est la cause principale de sa consultation tardive».



Souffrant de dépression, il aurait toutefois consenti à ce que son cas soit étudié et rapporté dans une publication médicale.

Les médecins népalais ont ajouté: «La strangulation du pénis est souvent retrouvée chez des patients souffrant de troubles psychiques. Ces derniers cherchent à améliorer leur performance sexuelle en allongeant la durée de leur érection ou en participant à des jeux auto-érotiques.»

L’homme en question n’a cependant jamais voulu dévoilé comment il s’était retrouvé avec le membre coincé dans une bouteille de plastique.

Il a quitté immédiatement après l’intervention et ne s’est pas présenté à son rendez-vous de suivi.

