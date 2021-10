5 cadeaux étonnants et pas plates à acheter dans une station-service

Qui ne s’est jamais rendu compte, à trois minutes d’arriver à un party, qu’il avait complètement oublié d’acheter un cadeau pour le fêté? Personne dans toute l’histoire de l’humanité.

Bon, peut-être que certaines personnes très à leur affaire ne savent pas de quoi on parle, mais pour les autres, sachez que la station-service Harnois pourrait littéralement vous sauver la vie. Eh oui, des cadeaux, ça se trouve même à la station du coin!

On a fouillé un peu et on a trouvé quelques idées grandioses de cadeaux à offrir.

Voici 5 idées originales:

1. Un dégivreur à serrure

Getty Images/iStockphoto

Si le ou la fêté.e est reconnu.e pour être malchanceux et se battre avec ses serrures de voiture ou de maison en hiver, le dégivreur à serrure est certainement le cadeau parfait pour cette personne. C’est pratique et ça montre que vous êtes à l’écoute de ses besoins!

2. Un service de lave-chien

Getty Images

Le chien de votre ami est souvent enseveli de bouette et il ne vient jamais à bout de le laver? Si vous êtes dans le coin d’Alma, sachez que le Harnois de la région offre une station pour laver les toutous. Kidnappez Guizmo en catimini, amenez-le se faire faire une beauté et retournez-le à son maître tout propre.

3. Un bloc de sel à chevreuil

En vue de la saison de la chasse, rendez hommage au chasseur-cueilleur de votre gang en lui achetant un bloc de sel destiné à attirer les chevreuils. En plus, vous vous assurez d’une place à la table au moment de déguster le festin.

4. Des vers de terre (vivants)

Shutterstock

C’est sûr que cette idée fonctionne mieux si le fêté est un grand pêcheur, mais, comme on dit, c’est l’intention qui compte!

Votre cadeau générera sans aucun doute une anecdote à raconter pour les partys des 10 prochaines années. «Hey! Te souviens-tu quand Guy est arrivé au party de Jérôme avec un pot de vers de terre?»

5. Tout ce qu’il faut pour «gosser» un gâteau en sandwichs

Un cadeau, c’est bien, mais, disons-le, un gâteau, c’est mieux. On sait tous qu’on peut retrouver dans une station-service plusieurs sandwichs, mais avec un peu de vision, vous venez peut-être de trouver votre gâteau. Soyez créatif et empilez-les de manière à former un gros dessert, puis ajoutez quelques bougies à votre chef-d’œuvre. DÉLICIEUX! (Bon, ça marche aussi en empilant des biscuits, mettons que vous êtes plutôt traditionnels.)

Avec ses 172 stations aux quatre coins du Québec, l’entreprise québécoise Harnois est un partenaire qui vous suit partout sur la route, que ce soit pour faire le plein d’essence, casser la croûte sur le chemin... ou acheter un cadeau insolite de dernière minute!