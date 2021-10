La bande-annonce de la nouvelle télésérie québécoise «Piégés» est époustouflante

Les amateurs de thrillers psychologiques en auront plein la vue!

La nouvelle télésérie «Piégés» prendra bientôt l’affiche sur AddikTV et le moins que l’on puisse dire, c’est que la bande-annonce qui en a été dévoilé ce jeudi est prometteuse.

On y verra cinq personnes qui se réveillent dans une cellule et qui découvriront qu’elles sont épiées, écoutées et qu’elles sont devenues les pions d’un jeu dangeureux.

Celui qui les tient captifs promet de les laisser repartir si elles réussissent à identifier la chose qu’elles ont en commun.

Jean-Philippe Perras, Brigitte Lafleur, Martin Dubreuil, Schelby Jean-Baptiste, Brigitte Poupart, Milya Corbeil-Gauvreau et Fabien Dupuis s’y donnent la réplique, tandis que Yannick Savard (L’heure bleue) signe la réalisation.

En entrevue avec le Journal de Montréal, la productrice Anne Boyer déclarait en avril dernier: «Ça va être exceptionnel. On s’est creusé la tête pour se demander s’il y avait déjà eu des séries de ce genre au Québec, et je pense que non. Yannick Savard a un talent formidable, et il a réalisé quelque chose de vraiment, vraiment bien. L’idée de se casser la gueule est exclue!»

Piégés sera diffusé sur AddikTV, dès le 21 octobre à 22h.

