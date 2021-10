La Sûreté du Québec publie deux portraits-robots étranges et Twitter s'enflamme

La Sûreté du Québec a mis en ligne deux affreux portraits-robots relativement à une affaire de violation de domicile près de Mont-Tremblant.

En voyant le résultat, on n'est pas surpris que les gens s’en soient donné à cœur joie sur Twitter. On vous laisse sur une compilation des sept meilleurs «tweets» sur les deux criminels les plus recherchés au Québec.

Les momies des marionettes de la défunte emission “À plein temps” https://t.co/bkQ9Q7qU5V — Patrick Lagacé (@kick1972) October 1, 2021

Le manque de main d'oeuvre se fait même sentir dans le secteur du portrait-robot. pic.twitter.com/lFp8SVKt7l — Daniel Thibault (@danielthibault) September 30, 2021

• À lire aussi: [VIDÉO] Une modèle OnlyFans est impliquée dans une fusillade lors d’une violation de domicile

Ma fille trouve que le portrait est excellent



Il me ressemble mouhahahaha pic.twitter.com/VgFSV6PPLe — 🅢🅣🅔🅟🅗🅐🅝🅔💉💉 (@Stefane0777) September 30, 2021

Comme vu sur un autre fil, c’est Ed Sheeran et le gars qui a pas le temps de niaiser pic.twitter.com/CN99TFuyiU — Martin Bélanger (@marty_mart_bel) October 1, 2021

Je n'osais pas le mentionner sous le post de la SQ 😂. Je me pose aussi des questions sur les descriptions que les gens ont donné pour arriver à ce résultat. Un homme roux sur le crack dans la quarantaine et un petit jeune qui a l'air vieux avec du eyeliner et une casquette. — Myriam (@Theghostfeather) September 30, 2021

Avoir peur d’un portrait robot 😳 pic.twitter.com/XIG2RtPlAq — David Beaulieu (@david_beaulieu) October 1, 2021

À voir aussi dans le Sac de chips:

s

s