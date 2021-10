Lil Nas X admet être encore amoureux de son ex

Le chanteur est sorti avec un de ses danseurs mais leur relation a pris fin.

Lil Nas X est encore très amoureux de son ex-compagnon Yai Ariza. L'interprète de Old Town Road a confirmé que son ancien partenaire est un des danseurs que l'on peut voir dans son clip That's What I Want, et il ne cache pas qu'il a toujours des sentiments pour lui bien que leur histoire soit terminée.

S'exprimant au micro de SiriusXM, il a expliqué: «On sortait ensemble et on est encore en très bons termes. Il se peut qu'on se remette ensemble un jour, j'en suis certain. Je l'aime, il est génial. Je veux juste me concentrer sur ma musique pour le moment.»

Le chanteur a ajouté que Yai est «la meilleure personne avec qui il soit jamais sorti».

«Je suis encore très amoureux», a-t-il confié. «Si ça doit se produire, ça se produira. La vie est longue.»

Par ailleurs, Lil Nas X a récemment insisté sur le fait qu'il se fiche éperdument des détracteurs.

Le chanteur a fait l'objet de nombreuses controverses ces derniers mois, notamment après la sortie de son clip Montero (Call Me By Your Name) dans lequel on peut le voir danser de façon langoureuse sur les genoux du diable, toutefois l'artiste n'a que faire des commentaires négatifs.

«Honnêtement, je crois que la pandémie m'a aidé à sortir de l'idée qu'il faut essayer de plaire à tout le monde et de l'idée: "c'est un homosexuel cool, c'est un homosexuel acceptable"», a-t-il confié à Variety.

«Je voyais ce genre de choses comme un compliment, mais ce n'est pas le cas. Ça signifie simplement que vous cherchez à plaire et que vous ne deviendrez jamais une légende. Je voulais être encore plus authentique dans ma musique et laisser les gens entrer dans ma vie. Je suis beaucoup plus confiant maintenant, dans ma musique, en moi-même, avec ma sexualité, avec les choses que, selon moi, je défends.»

