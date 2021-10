Un des personnages principaux de District 31 serait mort et tout le monde capote

Jeudi soir, un épisode-choc de District 31 a vivement fait réagir les fans de l'émission.

*ALERTE AUX DIVULGÂCHEURS*

Veuillez vous abstenir de lire la suite si vous n'avez pas vu l'épisode de jeudi dernier.



Les spectateurs ont été bouleversés par la grande violence des événements présentés dans la finale hebdomadaire de la populaire quotidienne de Radio-Canada.



En effet, à la toute fin de l'épisode, le personnage de Stéphane Pouliot, appelé affectueusement «Poupou», se rend seul dans un entrepôt. Il pense que le lieu est associé de près ou de loin au crime organisé et souhaite en avoir le cœur net.

Toutefois Poupou, incarné par Sébastien Delorme, se retrouve nez à nez avec un certain Joël Racicot, vendeur de kratom. Ce dernier, pris de panique en voyant le policier du 31 sur les lieux, prend son revolver et tire à bout portant une première fois. Atteint à l'abdomen, Poupou se retrouve au sol, puis Joël appuie trois nouvelles fois sur la détente.



À première vue, tout porte à croire que Stéphane Pouliot a succombé à ses blessures, mais, avec Luc Dionne à l'écriture, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver par la suite!



Sur la page Facebook de District 31, on a publié les images de la scène choquante en mentionnant qu'il s'agissait du dernier épisode de la semaine.

Les fans étaient visiblement dans tous leurs états après avoir visionné cet extrait, qui a pris tout le monde par surprise.



Voici quelques commentaires des adeptes de l'émission.



Reste à voir la suite des épisodes, la semaine prochaine, pour en savoir davantage!

