La saga du sandwich au jambon: «Maeva n’a pas de compassion» selon Gabriel

Maintenant reposé et rassasié (après avoir été expulsé de la villa), le principal responsable de la Saga du Sandwich au jambon à l'île de l'amour a accepté de nous donner sa version des faits et de revenir sur les événements traumatisants.

Nous sommes très heureux d'avoir enfin pu en discuter avec Gabriel.

«Sérieux, personne n’aurait dû parler de ce foutu sandwich. Maeva a dit que c’était la cerise sur le sundae, mais elle a interprété la situation comme si ça faisait six mois qu’on se fréquentait alors qu’en réalité ça faisait 24 heures», explique-t-il.

• Allez lire ceci pour comprendre l'ampleur de la saga: Un Insulaire se concocte un sandwich pendant que tout le monde braille et ça pourrait avoir détruit son couple

L'attitude de Gabriel a déçu Maeva.

Une réaction exagérée

«Je ne connaissais pas tant que ça les trois insulaires. Les filles ont vu mon sandwich et ont pensé que j’étais un épais! On allait se coucher et j’avais faim... c’est tout», a-t-il dit. «Maeva a dit qu’elle a ressenti de la honte, mais réellement je me suis juste distancé parce que je n’étais pas triste. Je suis allé de façon rationnelle», ajoute-t-il.

«Elle [Maeva] ne voulait pas comprendre mon point de vue. Elle a vécu ça dans sa tête et elle n’a pas essayé de se mettre à ma place. Après de longues discussions avec les autres, je me suis dit que mon émotion était valable et qu’il fallait que je me préoccupe de moi. J’ai juste compris que Maeva n’avait pas de compassion», lance-t-il.

Maeva ne fait pas très bonne impression depuis le début de son aventure.

«Je n’ai pas beaucoup d’amis dans la vie. Je ne compte pas revoir tout le monde en sortant d’ici. Probablement Tommy-Lee [comme tout le monde] et Isabelle parce que j’ai senti qu’elle me comprenait vraiment. [...] Je voudrais revoir Marilou sans hésiter. C’est de loin le meilleur french que j’ai eu là-bas et la meilleure connexion. Avoir eu droit a une suite intime, c’est sûrement avec elle que j’aurais voulu la passer. Aucune chance qu'elle touche à mes cheveux par contre», a-t-il conclu.

• À lire aussi: Sexe, trahison et transformation capillaire foutent le trouble à l'île de l'amour

Le french de cerveau entre Marilou et Gabriel

Un dur retour à la réalité

L’ex-insulaire un peu ésotérique a connu une sortie de l’aventure très difficile. Les montagnes russes» d’émotions qu’il a vécues à Los Cabos l’ont complètement épuisé.

• À lire aussi: L'Île de l'amour: Les trois insulaires évincés se confient sur toutes les relations qu'ils ont eu à Los Cabos

• À lire aussi: Ismaël, le premier insulaire évincé, nous révèle ses secrets sur l'île de l'amour: «ce n'est pas l'île de l'amitié»

«J’ai dormi 12 heures par jour pendant une semaine. Je recommence à peine à manger mes trois repas et j’ai recommencé ce matin à m’entraîner. J’ai trouvé ça difficile de passer d’un mode de vie à un autre», explique-t-il. En espérant qu’il soit capable de prendre un peu de temps pour lui avec un bon café qui illuminera sa voie céleste.

Ah et pour votre information, on a fait passer un teste très scientifique à Gabriel afin de savoir quel type de sandwich il est selon sa personnalité.

Résultat: un Kebab! Tout comme Gabriel, ce plat peut être un peu lourd, mais sa popularité est instantanée.

Pour voir nos revues de l'île de l'amour avec notre collaborateur Danick Martineau:

s

s

Pour d'autres vidéos sur l'île de l'amour:

s

s