5 excellents moments pour découvrir ou se rappeler de Pierre Légaré

Mardi, nous apprenions avec grand chagrin que le légendaire humoriste Pierre Légaré s’était éteint à l’âge de 72 ans.

Même s’il n’était plus actif en humour depuis de nombreuses années déjà, son influence se fait toujours sentir dans le milieu.

Voici 5 moments forts de Pierre Légaré en vidéo pour le découvrir ou le redécouvrir:

Rien

«Rien» fut son dernier spectacle, présenté entre 1998 et 2000, et demeure à ce jour l’une des heures les plus hilarantes de l’histoire de l’humour au Québec. Une bonne façon de voir son génie opérer.

Tout le monde en parle

En plus d’être drôle, dans cette entrevue datant des années 2000, Légaré nous démontre qu’il est aussi un homme très intelligent. Il parle avec éloquence d’un cancer dont il s’est remis, tout en démontrant l’importance de la science.

Mots de tête

Avant Twitter, Légaré présentait Mots de tête sur les ondes de TQS. L’émission qui durait moins de 30 secondes s’est même mérité la distinction d’émission de télé la plus courte selon le livre des records Guinness.

Juste pour rire 1990

Même si on peut s’attendre à ce qu’un numéro qui a plus de 30 ans soit dépassé, celui-ci sonne étonnamment contemporain. Rien n’est plus drôle que l’absurdité du quotidien.

Cimetière des CD

En plus d’être un des êtres les plus drôles à avoir mis les deux pieds sur terre, Légaré était aussi un musicien et un grand mélomane. L’entendre jaser de musique avec Claude Rajotte dans ce clip de 1996 est un réel plaisir.

