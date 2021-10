L’homme qui est en amour avec sa poupée sexuelle mi-femme mi-poulet veut amener cette dernière chez la coiffeuse

Dans la catégorie «affaires qui nous fascinent», le Kazakh Yuri Tolochko arrive bien haut.

On vous en avait parlé quand il avait demandé la main de sa première poupée.

Ensuite, nous vous avions rapporté tous les détails quand ils ont convolé en justes noces.

Puis, nous n’avions pas manqué de vous souligner qu’il trompait Margo avec un masque de métal.

Nous étions également au rendez-vous quand une nouvelle poupée mi-femme mi-poulet était arrivée dans le portrait.

Et nous avions bien sûr rapporté le fait que Tolochko ressentait une nouvelle attirance pour un gros cendrier auquel il souhaitait évidemment greffer un vagin.

Eh bien, ce lundi, notre préféré nous a donné des nouvelles de la poupée sexuelle mi-femme mi-poulet et nous n’allions pas laisser passer cette chance de vous informer de ce plus récent développement dans la relation amoureuse la plus captivante à l’est du méridien de Greenwich.

Dans la vidéo tout en haut de cet article, vous pouvez apercevoir Tolochko qui revêt Lola (c’est le nom de la poupée sexuelle mi-femme mi-poulet) de ses plus beaux atours affriolants, au son d’une musique qui ressemble à Lola, Lola de Ricky Martin, qui n’est définitivement pas chantée par Ricky Martin.

Après la chanson, le culturiste kazakh prend des grandes respirations sensuelles dans le cou de sa dulcinée qui ne laissent aucun doute sur les intentions qui l’animent.

Dans sa publication Instagram, Tolochko explique qu’il veut amener Lola chez la coiffeuse mais qu’il ne sait pas de quelle couleur faire teindre ses cheveux.

Puisqu’au Sac de Chips, on est des gentils, aidons le pauvre Yuri à faire ce choix difficile!

Sondage De quelle couleur Lola devrait-elle se faire teindre les cheveux? Blond Roux Châtain Mauve Partagez votre résultat sur Facebook



