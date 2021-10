Vous pouvez maintenant vous geler la bine avec Justin Bieber

Le chanteur de 27 ans lancera bientôt sa propre gamme de joints prémoulés au nom de PEACHES Pre-Rolls, en l’honneur de son dernier titre à succès qui est resté pogné dans la tête de tout le monde tout l’été.

Justin Bieber s’est associé avec la compagnie californienne Palms, eh oui son weed vient vraiment de Californie, pour nous offrir sa propre gamme de cannabis.

La nouvelle gamme de cannabis de Justin Bieber.

Il a annoncé lui-même dans un communiqué qu’il était un fan de Palms et de ce que la compagnie fait pour déstigmatiser le cannabis, en particulier pour les personnes qui utilisent les produits à des fins thérapeutiques en santé mentale.

La compagnie a indiqué que le lancement de cette gamme de produits est une «célébration» du parcours de Bieber en santé mentale.

• À lire aussi: Justin Bieber s’ouvre sur ses problèmes de drogue et ses relations abusives

D’ailleurs, une partie des recettes de la vente de PEACHES Pre-Rolls ira aux organismes de la vedette et Palms utilisera la collaboration entre les deux parties afin de faire de la sensibilisation sur cette cause importante.

WENN.com Le chanteur a avoué avoir eu des problèmes de consommation liés au cannabis et autres drogues.

On se rappelle tous de la docu-série Seasons disponible sur YouTube, où Bieber s’est confié sur ses problèmes de santé mentale et surtout sur sa consommation de drogues. Il avoue avoir une approche plus équilibrée sur sa consommation de cannabis. Tout le monde sait que le meilleur moyen de tuer une dépendance, c’est de travailler directement le domaine.

Justin Bieber rejoint ainsi la semi-longue lignée de célébrités qui se sont lancées dans l'industrie du cannabis. Aux côtés de Snoop Dogg, Willie Nelson et Martha Stewart, le Biebs peut maintenant dire qu'il fait partie des grands de ce monde.

• À lire aussi: 9 célébrités vivantes et une morte qui veulent vous vendre du pot

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s