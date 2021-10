Des jumelles devenues identiques grâce à la chirurgie veulent maintenant des vagins assortis

Les jumelles non identiques Dolly et Daisy Simpsons ont payé plus de 200 000$ canadiens en chirurgie plastique afin de devenir identiques. Mais les lèvres, les seins et le nez ne suffisaient pas: elles veulent maintenant avoir des vagins assortis.

Les deux jolies demoiselles sont vraiment inséparables.

Les jumelles britanniques ont annoncé vouloir avoir recours à une labiaplastie (assortie) afin de se ressembler le plus possible.

«Daisy a déjà eu une labiaplastie, mais pas moi. On espère pouvoir le faire bientôt», a dit Dolly.

«Lorsque nous allons chez le chirurgien, nous essayons d’avoir le même, et nous lui demandons de faire le même travail sur les deux», explique Daisy à son tour. «Nous voulons nous ressembler pour combler notre insécurité. Nous ne voulons pas être exactement pareilles, parce que, moi, je suis plus extrême. Je veux de plus gros seins et de plus grosses fesses», a-t-elle détaillé au Daily Mail.

Daisy et Dolly

La quête de Dolly et Daisy ne s’arrête pas là. Les jumelles espèrent aussi un lifting des fesses.

De son côté, la mère des deux jeunes filles a une vision plus rationnelle de la situation. «Je n’étais pas au courant de la moitié des opérations. Je veux que mes filles soient heureuses. Si les opérations qu’elles ont subies peuvent les aider à se sentir mieux dans leur peau, c’est bien, mais partir à l’étranger pour subir une opération, c’est trop pour moi», explique-t-elle en citant l’éventuel voyage au Brésil de ses filles qui veulent y subir un lifting des fesses.

Twins that have spent £140,000 to look-alike but still look completely different in my opinion 🤷🏼‍♂️😂 bizarre #ThisMorning pic.twitter.com/V3nMK6f32r — CH (@OfficialCWH) October 4, 2021

Si tout se passe bien pour Dolly et Daisy, elles pourront dire qu’elles sont presque identiques. On continue quand même à douter de leur choix, tout en gardant le plus grand respect pour ce qu’elles font. Honnêtement, on ne connaît pas beaucoup de personnes prêtes à dépenser plus de 200 000$ pour ressembler à leur frère ou à leur sœur. Si jamais vous voulez encourager nos deux jumelles, elles ont un OnlyFans pour amasser des fonds pour leur labiaplastie. C'est votre occasion d'aider à la réalisation d'un rêve!

