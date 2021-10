Mariana Mazza surprend tout le monde et annonce qu'elle exposera ses œuvres d'art

Si on connaît Mariana Mazza l'humoriste et, depuis peu, la comédienne, on pourra bientôt faire la rencontre de Mariana Mazza la peintre!

Eh oui, mercredi matin, Mariana Mazza a dévoilé qu'un tout nouveau projet, sur lequel elle planchait depuis quelques mois déjà, allait finalement voir le jour: elle s'est mise à la peinture et elle exposera ses toiles. C'est sur Instagram que l'artiste a partagé la nouvelle, archivant toutes ses anciennes publications pour ne faire place qu'à cette annonce.



C'est du 3 au 6 novembre que les gens pourront se rendre à la galerie Institut National Art contemporain, située dans le Vieux-Montréal, pour y voir la première exposition de Mariana, intitulée Queso y papa. Elle sera sur place pour y présenter 39 œuvres de style pop art, représentant des personnalités célèbres qui lui sont chères.

Pour ceux qui ne pourront s'y rendre, les œuvres seront disponibles en ligne dès le 2 novembre, soit la veille de l'exposition. Il sera d'ailleurs possible de se procurer les toiles, en personne ou en ligne.

«Après un an de pandémie à faire des toiles seules chez moi, je les expose enfin du 3 au 6 novembre à la galerie Institut National Art contemporain à Montréal! Queso y papa, c’est ma première exposition de 39 toiles de style pop art qui met en lumière différents personnages et personnalités célèbres que j’adore. L’exposition est ouverte au public, venez faire un tour! J’y serai presque tous les jours d’ailleurs, donc vous pourrez me croiser», lance la peintre non assumée.

Connaissant l'amour de Mariana Mazza pour tout ce qui est éclaté et coloré, comme on peut le voir dans sa passion de la mode, on est très curieux de voir ce dont auront l'air ses toiles.



