On s'est planté une «chandelle auriculaire» dans l'oreille pour voir ce que ça faisait

Normalement, une chandelle, ça va dans un chandelier (ou dans une bouteille de bière, si vous étudiez au cégep).

Mais quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que sur le site web de ventes d’objets bizarroïdes WISH, on pouvait acheter des chandelles qui s’insèrent dans les oreilles?

• À lire aussi: On a essayé de se couper les cheveux avec un peigne-rasoir et ça ne s'est pas passé comme prévu

• À lire aussi: On s'est percé une oreille nous-mêmes avec un cossin cheap acheté sur Wish



Bien sûr, on attribue des vertus thérapeuthiques à ces chandelles: elles pourraient soulager une petite variété de maux, allant de la toux aux oreilles bouchées.



On a voulu la savoir si ces étranges tubes de cire étaient à la hauteur de leur réputation, alors on en a commandé un paquet sur Wish et on le teste dans la vidéo ci-haut.

D’ailleurs, on vous invite à revoir le dernier épisode de cette série «On teste des affaires» où comme un hybride mi-coiffeur mi-barbier, on s’est coupeigné les cheveux avec un peigne-rasoir.

• À lire aussi: On a essayé de se couper les cheveux avec un peigne-rasoir et ça ne s'est pas passé comme prévu



Quant aux chandelles auriculaires, visionnez la vidéo pour savoir s’il s’agit d’un achat judicieux.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s

s