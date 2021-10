Un Français s’extasie devant le Québec sur TikTok et c’est irritant, pour ne pas dire gossant

Un étudiant français en échange universitaire à Montréal connaît beaucoup de succès sur TikTok avec ses vidéos pour faire découvrir la Belle Province à ses compatriotes.

Le problème, c’est qu’il véhicule tous les bons vieux clichés dont on est tannés et dont on rêve de se débarrasser.

La preuve:

J’ai jamais vu un cr*$$e de caribou de ma vie et j’habite ici depuis l’époque des Satellipopettes!



Parlant de stéréotypes, Florian est mal placé pour nous faire la morale.

Premièrement, il s’appelle Florian.

Deuxièmement, il filme des écureuils.

Troisièmement, il chiâle contre nos fromages.

Et surtout, surtout, surtout, il s’imagine qu’on vit dans une série Netflix.

Il a eu cette impression-là à une partie de football des Carabins et quand il a visité un autobus scolaire.



Il est également du genre à s’émerveiller devant un toaster.

Et pour lui, «visite au Maxi» semble synonyme de «visite à Disneyland».



Bon, c’est sûr qu’on peut lui concéder qu’il est comique et qu’il y a certainement un second degré dans son oeuvre tiktokesque.

Mais svp, est-ce quelqu’un pourrait avertir @florian_au_canada de ceci svp:



DU COUP, il n’est peut-être pas trop tard pour changer de nom pour @florian_au_quebec, tsé.

Bisous.

