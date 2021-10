À Calgary, vous pouvez savoir comment voter en 12 langues, mais pas en français

Les résidents de la plus grande ville de l’Alberta iront bientôt aux urnes.

À cet effet, ils ont récemment reçu un document qui leur explique comment exercer leur devoir de citoyen.

Petit hic: le guide l’électeur est en anglais (évidemment) et traduit en 10 langues...mais pas en français!



A-t-on besoin de vous rappeler que le Canada, le «plusse meilleur pays au monde», est un pays bilingue?

Sur Twitter, le nom-emploi du français sur le document officiel a soulevé l’ire de nombreux Franco-Albertains, dont Sheila Risbud, la présidente de l’Association canadienne-française de l’Alberta.

Le fameux dépliant de Elections Calgary est arrivé! Rien en français....est-ce parce que vous nous croyez tous assimilés? @cityofcalgary @yyCBEdu @nenshi pic.twitter.com/12V2ZNU0yu — Sheila Risbud (@SheilaRisbud) October 6, 2021

Celle-ci a d’ailleurs confié son désarroi de voir le français traité de façon marginale à Mario Dumont de QUBradio.

Un autre usager de Twitter, Pierre Floc'h-Anderson, a pris les choses en main et a contacté Élections Calgary pour connaître la raison de cet «oubli».

La réponse qu’il a reçue est hallucinante.

And that's the answer I got from Elections Calgary when I inquired! pic.twitter.com/ygYd8lujFb — Floc'h-Anderson (@flochanderson) October 6, 2021



«For the most part, those who speak French also speak English and will therefore still be able to get the voter information from the guide», dit entre autres le message qu’il a reçu.

Autrement, «nous vous avons déjà assimilés; cessez de vous plaindre».

Comme le directeur-général du Centre d’accueil pour nouveaux arrivants francophones de l’Alberta, Esdras Ngenzi, le mentionne dans un reportage diffusé au TéléJournal de Radio-Canada, c’est tout simplement faux.

À Calgary, le guide de l’électeur en vue du scrutin municipal a été traduit dans 10 langues, mais pas en français



Le reportage de @MathieuGohier au #TJ22hhttps://t.co/jBeN2C91me pic.twitter.com/VIAPWbmBRe — Céline Galipeau (@CGalipeauTJ) October 7, 2021



«Nous avons beaucoup beaucoup de clients qui ne parlent pas anglais, qui parlent juste français», affirme le spécialiste.

Élections Canada a réagi en indiquant que la traduction française du document serait bientôt disponible sur son site web.

Mais c’est trop tard...

