Elton John pense que Young Thug est un meilleur rappeur qu'Eminem

Le chanteur anglais a été épaté par le talent de Young Thug en studio.

Elton John a admis que le rappeur Young Thug est, à ses yeux, un meilleur freestyler qu'Eminem.

Young Thug, dont le vrai nom est Jeffery Lamar Williams, figure en effet sur le morceau Always Love You, issu du prochain album d'Elton The Lockdown Sessions, et l'artiste anglais a révélé dans les colonnes de Billboard que le rappeur l'avait laissé sans voix en studio.

«J'ai vu Marshall (Eminem, ndlr) le faire à Detroit mais je n'ai jamais vu quelqu'un le faire comme Thug», a-t-il avoué. «Au final, j'ai dû partir car je pense qu'il était un peu intimidé de me voir là et je voulais juste qu'il se détende. Mais c'était un très beau moment de ma vie musicale. Je ne sais pas du tout comment les albums de rap sont faits et c'est fascinant à voir.»

Annoncé en septembre dernier, The Lockdown Sessions sera le 32ème album d'Elton John, un disque qui a été écrit entièrement pendant la période de confinement comme son titre l'indique. Les fans, qui pourront y retrouver des collaborations avec Miley Cyrus ou encore Stevie Wonder, doivent encore patienter jusqu'au 22 octobre pour le découvrir.

Gorillaz, Andrew Watt, Brandi Carlile, ou encore le fameux violoncelliste Yo-Yo Ma seront également de la partie.

