Paul McCartney fait secrètement pousser du chanvre sur son domaine

Sir Paul McCartney se lance dans l’agriculture bio! Le bassiste des Beatles a déclaré qu’il cultivait beaucoup de choses dans son jardin dont du houblon et du chanvre.

Nul besoin de vous dire que McCartney n’en est pas à son premier rodéo avec tout ce qui a trait au cannabis! On se souvient de son emprisonnement au Japon dans les années 80 pour avoir transporté huit onces de marijuana avec lui. Cette fois-ci, il a appris de sa leçon et en fait pousser directement chez lui!

«Le plus gros problème, c’est d’essayer de cacher les plantes dans son jardin pour ne pas que les jeunes du quartier les volent», dit-il.

Il fait aussi pousser son houblon afin de brasser sa propre bière: la Old Stinkhorn. Malheureusement, le fruit de sa production est strictement réservé à ses amis proches. On n’a pas tant envie d’y goûter non plus sachant que son nom vient directement d’une espèce de champignons odorants qui se trouve sur son domaine...

