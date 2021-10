Un ex-insulaire dévoile un gros secret sur le couple chouchou de l'île de l'amour

Même sortie de la villa, Gabriel continue de semer la zizanie dans l’univers parallèle de l’île de l’amour. Dans un Live instagram entre rejetés de l'île organisé par le premier insulaire expulsé Ismaël, notre amateur de sandwich au jambon a révélé un secret sur la relation à première vue parfaite entre Tommy-Lee et Anna-Maëlle.

Mais commençons par le commencement

La discussion entre Ismaël, Gabriel et Gracia se passait comme sur des roulettes avant qu’on n'y laisse entrer notre coup de cœur de la troisième édition de Loft Story et coiffeur personnel de l’insulaire Marilou: Kevins-Kyle.

Voici d'ailleurs une photo de cheveux de Marilou partagée par Kevins:

L'ancien lofteur et grand fan de l'île aux bikinis s’est surtout intéressé à la situation de sa cliente dans l’émission. Et c'est à la fin du live que Kevins pose une question qui pourrait changer votre vision du couple Tommy-Lee et Anna-Maëlle.

Comme on le sait, le grand Tommy est en couple depuis le début de l'aventure avec la belle Anna. Mais récemment, il a semblé ébranlé par l'arrivée de Marilou (et de ses extensions de cheveux posées en pleine nuit par Kevins-Kyle avant son départ pour Los Cabos):

«Pensez-vous que Tommy-Lee va écrire à Marilou après l’aventure, quand il n’y aura plus de caméra?», a donc lancé le coiffeur au trio d’insulaires.

Et c'est la que la bombe est arrivée

Peut-être avec deux ou trois bières mexicaines de trop dans le corps (ou pas), Gabriel lance une affirmation assez frappante. «Je tiens à dire quelque chose d'important. Tommy m'a dit que c'était clair entre lui et Anna que quand ils vont sortir, ils ne seront pas en couple», a-t-il lancé.

Comme on disait, la bombe est arrivée.

Mais cette fois-ci, personne n'est allé se faire de sandwich.

La réaction des trois autres participants du Live veut tout dire.

Après que tout le monde ait capoté comme ça, Gabriel a rajouté que les deux tourtereaux étaient du même avis: en sortant, ils seraient sûrement «une fréquentation avancée», mais avant de parler de couple, il faudra rencontrer les familles et les amis.

Dans le fond... c'est plutôt normal non?

Mais quand même. Le couple Anna-Tommy semble béton aux yeux des téléspectateurs. Qu'en est-il vraiment?

À suivre...

