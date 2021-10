Une vidéo humoristique retirée à la suite d’une plainte de Nicola Ciccone

Depuis quelque jours, tout le monde s’est mis à parler de Nicola Ciccone.

Sa nouvelle pièce GAFA n’a laissé personne indifférent.

Surtout pas la créatrice de contenus Ariel Charest.

Mardi, la jeune femme a publié une capsule dans laquelle elle tire la pipe du chanteur en s’imaginant comment s’est passée la session d’enregistrement de l’étrange chanson, surtout le moment où il dit les mots «gros lolos».

Mais la vidéo n’a pas existé longtemps sur le web. Selon ce que l’artiste-lipsyncheuse avance, une plainte a été logée à Facebook par nul autre que Nicola Ciccone lui-même.

«Nico, câline de bine. Tu m’as dit pourtant de partager mes gros lolos. P.S no hate à Nicola, c’est aussi pour mes futures vidéos. (Y’a-t-il des avocats du droit d’auteur in the house? Est-ce que l’article 29 s’applique dans ce cas-ci?)»

Dans les commentaires à la publication de Mme Charest, plusieurs internautes qui ne sont pas des experts en droit d’auteur donnent leurs opinions.

Facebook qui «censure» une vidéo qui se moque d’une chanson qui critique Facebook... Serait-ce le début du grand reset? (Probablement pas.)

