Carl de Radio Enfer est de retour dans une nouvelle capsule et sa vie est triste

Dans le temps de la populaire série jeunesse Radio Enfer, on était nombreux à se demander ce que deviendrait Carl «le cat» Charest quand il serait adulte.

Animateur à la radio de Québec? Chanteur dans un groupe hommage à Pearl Jam? Directeur d’école?

Eh bien, la vraie réponse est pas mal plus triste que tous ces choix.

C’est ce qu’on peut voir dans une nouvelle capsule hillarante produite par les Piles-Poils, mettant en vedette nul autre que François Chénier, l’homme qui a interprété notre DJ de radio étudiante préférée pendant six saisons.

Le «Cat» est devenu vendeur de téléphones cellulaires dans un kiosque se trouvant dans l’allée de quilles de son père. Mais pas un bon kiosque de téléphones cellulaires.

En plus, toutes ces années plus tard, son principal rival est toujours Vincent Gélinas. Plus ça change...

