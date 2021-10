Scream 5: enfin une bande-annonce avec Courteney Cox, David Arquette et Neve Campbell est là

Est-ce que le nouveau Scream est une suite ou un reboot? Avec la distribution qui allie personnages mythiques et nouveaux venus, c’est assez difficile à dire. Si une chose est toutefois à peu près certaine, c’est que la franchise semble être restée près de ses racines avec ce cinquième volet.

Du moins, c’est ce qu’on peut déduire de la première bande-annonce de Scream, partagée mardi matin et permettant de revoir au centre de l’action David Arquette, Neve Campbell et Courteney Cox.

D’une durée d’un peu plus de deux minutes, l’aperçu est tout ce qu’il y a de plus slasher, avec de nombreux coups de couteau, des verrous de porte qui font défaut et un meurtrier qui surprend ses victimes de dos, comme par magie.

CLASSIQUE!

Un peu à la manière de Ghostbusters: Afterlife, ce nouveau Scream doit mettre en scène l’ancienne génération de personnages qui passe le flambeau à une nouvelle distribution plus jeune, mais toujours hantée par ce cher Ghostface. Les nouveaux inclus Melissa Berrera, Jack Quaid, Jenna Ortega, Kyle Gallner, Dylan Minnette, Mason Gooding, et Mikey Madison.

Le cinquième Scream, réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, en relève du légendaire Wes Craven, doit paraître en salle le 14 janvier 2022.

