Voyez la bande-annonce du nouveau Home Alone tourné à Montréal

Est-ce que Home Alone (Maman j’ai raté l’avion), le classique du temps des Fêtes, pourrait se dérouler à l’époque des téléphones cellulaires?

Ça a bien l’air que oui.

21 ans après la sortie du premier film de la saga Maman, j’ai raté l’avion, un nouveau volet s’ajoute à la série.

Mardi matin, Disney a diffusé les premières images de Home Sweet Home Alone, un remake du film qui a fait de Macaulay Culkin une star.

Dans la bande-annonce, on découvre Max, un garçon de dix ans qui se retrouve seul dans le manoir familial après avoir été oublié par ses parents. Alors que sa famille se trouve dans un autre pays pour les fêtes, Max doit défendre sa maison de deux bandits stupides.

Original.

Cependant, on y retrouve aussi une référence à Scarface.

Le film qui a été tourné à Montréal et sur la Rive-Sud au début de 2020 met en vedette Archie Yates, Aisling Bea, Pete Holmes, Rob Delaney et Ellie Kemper.

Home Sweet Home Alone prendra l’affiche le 12 novembre prochain, seulement sur Disney+.

