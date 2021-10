Rita Baga vous explique pourquoi vos partys de «gender reveal» sont problématiques

«C’EST PLATE COMME PARTY!»

La discrète Rita Baga a pété sa coche contre les partys de révélation de genre, et ça fait du bien.

• À lire aussi: 18 raisons pour lesquelles Rita Baga devrait gagner à Canada’s Drag race ce soir

Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, les gender reveal, ça consiste à organiser un party (ou un photoshoot pour Instagram) pour annoncer à la population si la femme enceinte attend un petit gars ou une petite fille.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Y’en a de tout genre. Des fois, les futurs parents mordent un gâteau, s’il est bleu c’est un petit gars, s’il est rose c’est une petite fille. Mais d’autres fois, c’est plus élaboré.

• À lire aussi: Un futur père meurt dans une explosion en préparant un gender reveal party

Dans sa capsule «Montée de lait» de 2 min 30, diffusée à Format familial à Télé-Québec, la drag queen vous explique pourquoi c’est plate. Et pourquoi on pourrait faire ça autrement, voire s’en passer.

«Je comprends que les parents veulent savoir s’ils vont avoir un gars ou une fille, c’est ben correct.»

Mais la reine de Montréal en a contre les couleurs obligées.

«Mais si je comprends bien, ça commence maintenant, mettre le monde dans les catégories. Me semble qu’on se bloque des opportunités en torpinouche à tout catégoriser de même. Un petit gars, on donne une badge de shérif ou une voiture. Une petite fille, un rouge à lèvres ou une poupée...» NON!

On vous laisse écouter la capsule:

Pis de toute façon, disons les vraies affaires. «M’EN VA D’ICITTE, C’EST PLATE COMME PARTY!»

Pis aussi, ça finit souvent mal:

• À lire: Une explosion liée à un «gender reveal» fait trembler des maisons

• À lire: Un avion s’écrase lors d’un «gender reveal» tuant deux personnes

• À lire: Voyez ce «gender reveal» incroyable qui fait honte à tous les autres

• À lire: Ils déclenchent un énorme feu de forêt en Californie avec leur «gender reveal party»

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s