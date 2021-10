On a mangé une poutine avec le français de TikTok «comme dans un Netflix»

La semaine dernière, nous avons été un peu durs avec un français qui s'extasie devant le Québec sur TikTok.

Du coup (LOL) pour enterrer la hache de guerre et lui montrer que finalement, on est pas si méchant que ça, on a décidé d'aller à sa rencontre et lui faire découvrir le Québec (genre).

En gros, on a mangé une bonne poutine en plein milieu du Vieux-Montréal, COMME DANS UN NETFLIX!

Regardez tout ça et découvrez si on a réussi à lui faire changer son nom de TikTokeur Florian au Canada pour Florian au Québec! C'est dans la vidéo ci-dessus ▲

