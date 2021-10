Jonah Hill est à boutte des commentaires sur son corps... même s'ils sont positifs

Gardez vos opinions pour vous! L'acteur Jonah Hill est à boutte que les gens parlent de son corps... même si leurs commentaires sont positifs.

«Je sais que vous voulez bien faire, mais je vous demande de ne pas commenter mon corps. Bon ou mauvais, je vous dis poliment que ce n’est pas utile et que vous ne me faites aucun bien. Avec respect», a écrit la vedette de 21 Jump Street sur Instagram.

Son message compte plus de 400 000 mentions «J’aime» et l'acteur a reçu le soutien de plusieurs autres célébrités.

Ce n’est pas la première fois que l'acteur parle de l’impact négatif des commentaires qu'il reçoit sur son apparence, surtout lorsqu'il était plus jeune.

«Je suis devenu célèbre à la fin de mon adolescence et j’ai passé la majeure partie de ma vie de jeune adulte à me faire dire que j’étais gros et peu attrayant», a-t-il regretté.

En février dernier, il avait d’ailleurs critiqué le média Daily Mail qui avait publié des photos de lui en bedaine à Malibu.

«Je crois que je n’ai jamais enlevé mon chandail pour me baigner avant d’être dans la trentaine, même devant ma famille et mes amis. Je l’aurais probablement fait avant si les moqueries de la presse et des intervieweurs n’avaient pas commencé alors que j’étais aussi jeune.»

À 37 ans, Jonah Hill se dit plus confiant que jamais. Il ajoute avoir fait cette publication non pas pour lui, mais pour les milliers de jeunes qui n’osent pas enlever leur chandail à la piscine.

