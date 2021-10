Une bagarre éclate dans un spa... à cause d'un pet mal placé

On pensait la chose impossible, mais une bagarre générale a bel et bien éclaté dans un spa. Évidemment, ça s’est passé en France et tout a commencé... par un pet.

L'escarmouche est survenue lundi soir dernier, vers minuit, dans les vestiaires du spa Caldea, situé à Andorre. Deux groupes de personnes pas trop zen sont impliqués dans cette affaire de flatulence.

Venu profiter des installations pour se détendre, un homme a pris le concept de détente un peu trop à la lettre. En s'approchant d'autres clients, il aurait lâché un pet qui a suscité l'indignation dans le vestiaire.

Après quelques reproches et insultes bien placés, tout ce beau monde en est venu aux coups. Au total, ce sont 12 personnes en bobettes qui se sont tapées sur la poire.

La sécurité du spa a dû appeler la police qui a dépêché quatre patrouilles sur les lieux pour mettre fin à l’affrontement. Trois hommes ont été arrêtés et libérés par la suite.

La prochaine fois qu’une envie de péter vous prend, soyez prudent: on ne sait jamais sur qui on peut tomber...

