Des complotistes s’en prennent à la page Wikipédia de Patrick Lagacé

Depuis le début de la pandémie, un grand nombre de chroniqueurs du Québec reçoivent des chars de politesses de la part de ceux qui s’opposent aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

Patrick Lagacé n’y fait pas exception.

Le chroniqueur de La Presse partage régulièrement sur les réseaux sociaux des captures d’écran de messages agressifs qu'il reçoit de la part d’individus pas d’accord avec lui.

Mais là, plutôt que sa boîte de réception, c’est sa page Wikipédia qui s’est fait «attaquer».

Dimanche, l’animateur a partagé une nouvelle capture d’écran sur Twitter.

Les conspis-négationnistes ont modifié ma page Wikipedia. Man, le niveau pipi-caca-poil de ces gens-là est quasiment attendrissant😵‍💫😂😵‍💫 pic.twitter.com/gp3cuCchEY — Patrick Lagacé (@kick1972) October 16, 2021

«Les conspis-négationnistes ont modifié ma page Wikipédia. Man, le niveau pipi-caca-poil de ces gens-là est quasiment attendrissant.»

Sur sa page Wikipédia nouvellement modifiée, on peut y lire que ses articles sont «radicaux, haineux et sans fondements» et on y affirme qu’il est «un des chroniqueurs les plus dangereux du Québec».

Lol.

Au moment d’écrire ces lignes, la page Wiki du chroniqueur était déjà redevenue normale.

