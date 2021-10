10 choses qu’on a vues à la première partie du Canadien au Centre Bell cette saison

C’est reparti pour une autre saison du Canadien et le Sac de Chips a eu la chance de se rendre au Centre Bell pour le match d’ouverture.

On n’a peut-être pas eu droit à la victoire espérée, mais voir 20 000 spectateurs réunis pour encourager la Sainte-Flanelle, ça fait vraiment du bien.

#Tellement2019

Voici 9 choses que nous avons vues au match d’ouverture du Canadien:

1. Vraiment beaucoup de monde dans le shack

Photo USA TODAY Sports

Depuis la pandémie, on n’avait jamais eu droit à un aussi gros rassemblement que celui d’hier au Centre Bell.

2. Une ovation pour Pierre Gervais

Photo Agence QMI, Martin Alarie

Après plus de 35 ans de service envers l’organisation du Canadien, le gérant à l’équipement Pierre Gervais a annoncé récemment qu’il tirait sa révérence à la fin de la saison. Le public présent hier a souligné son départ de belle façon.

3. Du monde avec des masques... ou pas de masque

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Même si la sécurité du Centre Belle effectuait un contrôle serré des règles sanitaires, certains partisans avaient de la misère a se conformer aux mesures en place...

4. Un méchant beau spectacle d’avant-match

Ceux qui disaient qu’il manquait d’ambiance avant les matchs ont été servis!

L’organisation en a profité pour nous remémorer les moments magiques des éliminatoires 2021.

• À lire aussi: 17 moments magiques qui ont rendu le parcours du Canadien inoubliable pendant les séries éliminatoires 2021

5. Une ovation pour Weber et Price malgré leur absence

Petit moment réconfortant avant la rencontre alors que notre capitaine et notre gardien de but adoré ont eu droit à tout le soutien des partisans.

6. De la bière à 12,50$

Par contre, sachez que la poutine à 7,50$ vaut quand même la peine!

7. Le retour attendu de Drouin devant ses partisans

On l’attendait et on a eu droit au premier but de Jonathan Drouin à domicile dès la première partie au Centre Bell. Même dans les estrades, on pouvait sentir le poids s’enlever de ses épaules. Ne lâche pas mon homme!

8. Le premier match d’Alexis Lafrenière à Montréal

Photo Martin Alarie

En plus, il a scoré, le petit maudit!

On a croisé la famille du Québecois à La Cage, accompagné de notre collaborateur Danick Martineau, après la rencontre. Toute la belle gang était pas mal de bonne humeur.

(Pour ceux qui vont se demander pourquoi Nicola Ciccone est identifié dans la story, non, le chanteur n’était pas présent, c’est juste que sa chanson GAFA a commencé à jouer en même temps qu’on vivait ce moment magique, alors on tenait à lui dire)

• À lire aussi: Il faut qu’on parle de la nouvelle chanson étrange de Nicola Ciccone

9. Une troisième défaite du Canadien...

Photo Martin Alarie

Ouin, on est un peu déçus de ce bout-là. Mais on se dit qu’il reste encore beaucoup de parties à la saison.

Dans la catégorie «on n’a pas vu»:

1. Philippe Danault...

• À lire aussi: Phillip Danault publie un message émotif d’adieu aux fans

Voilà. C'est tout. Bonne saison à tous!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s