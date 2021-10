Batman a l’air très fâché dans une nouvelle bande-annonce

Quand on a appris, il y a plus d’un an déjà, que Robert Pattinson allait enfiler la cape de Batman dans un nouveau film, certains ont émis des doutes.

Cependant, samedi, la bande-annonce de The Batman est parue sur le web et la réponse semble unanime.

Le long métrage qui met aussi en vedette Zoe Kravitz, Colin Farrell et Paul Dano montre un jeune Bruce Wayne face à la montée de The Riddler, The Penguin et Catwoman.

Selon les images, le nouveau chapitre de la série du meilleur détective du monde semble beaucoup plus sombre et cérébral que les films proposés par Christopher Nolan et Zack Snyder au cours des dernières années.

Matt Reeves, le réalisateur du film, a dit s’être inspiré de la légendaire bande dessinée Batman: Year One de Frank Miller pour écrire le scénario.

The Batman devrait prendre l’affiche le 4 mars 2022.

