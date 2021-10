Des raisons médicales forcent Céline à repousser la première de son nouveau spectacle

À seulement quelques semaines de la première de son nouveau spectacle à Las Vegas, prévue le 5 novembre, Céline Dion s'est vue dans l'obligation de repousser la première, en plus d’annuler plusieurs dates, pour des raisons médicales.



«Céline souffre de spasmes musculaires sévères et persistants qui l’empêchent de monter sur scène», peut-on lire dans un communiqué partagé notamment sur le réseau social Twitter.

J’ai le cœur brisé. Nous travaillons sur notre nouveau spectacle depuis 8 mois et ne pas pouvoir monter sur scène en novembre m’attriste au-delà des mots. Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m’en sortir le plus rapidement possible. Céline xx… pic.twitter.com/IXQ0QCavK7 — Celine Dion (@celinedion) October 19, 2021

«J'ai le coeur brisé. Mon équipe et moi avons travaillé sur ce nouveau spectacle depuis les huit derniers mois, et de ne pas pouvoir faire ma première en novembre m'attriste au plus haut point. Maintenant, je dois me concentrer à me remettre sur pied. Je veux passer à travers ceci le plus rapidement possible», a pour sa part admis l'artiste.



Les représentations prévues du 5 au 20 novembre 2021 et du 19 janvier au 5 février sont donc annulées. Les gens ayant achetés des billets se feront remboursés automatiquement, et recevront un premier accès lorsque de nouvelles dates seront annoncées.



Pour ce qui est de la tournée mondiale de Céline Dion, Courage, elle devrait reprendre le 9 mars.

