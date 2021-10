Elle allaite son chum deux fois par semaine

Une mère de deux enfants affirme donner du lait à son petit copain avant leurs relations sexuelles, parce que c’est stimulant et nourrissant.

C’est d’abord et avant tout pour se mettre «dans l’ambiance pour faire l’amour» que Lana Michaels donne le sein à son fiancé Shawn.

Celle qui est la maman d’une fillette de 7 ans et d’un garçon de 11 ans apparaîtra bientôt en compagnie de son amoureux dans le documentaire Breastfeeding My Boyfriend, qui sera diffusé sur Channel 4 au Royaume-Uni.

Selon la principale intéressée, c’est parce qu’elle s’ennuyait d’allaiter ses enfants qu’elle a commencé à allaiter son conjoint.

«Je ne voulais pas avoir un autre enfant et mes enfants sont beaucoup trop vieux maintenant, mais j’aimais l’idée d’allaiter Shawn», a-t-elle déclaré au Sun.

«Nous avons une relation ouverte et nous aimons essayer de nouvelles fantaisies tous les deux», a quant à lui révélé Shawn.



«Une fois, je tétais le mamelon d’une autre femme quand j’ai commencé à avoir du lait dans la bouche. Ça m’a fait fait réaliser que le lait maternel pouvait être connecté au sexe, et ça a commencé comme ça», a-t-il ajouté.

C’est en prenant un supplément herbal que Lana a pu faire redémarrer sa production de lait.

«Après trois jours, j’avais déjà une goutte de lait qui me sortait du mamelon et Shawn a commencé à me le téter pour faire sortir le lait. J’ai aimé ça», a indiqué Lana.

«On fait l’amour environ cinq fois par semaine, et je donne le sein à Shawn deux fois.»

Image Channel 4



«J’aime lui donner le sein et j’adore que mes seins sont plus remplis et plus gros. Je suis passée du 34C au 34D.»



«Je me sens plus sexy et plus féminine quand j’ai du lait dans mes seins et je vais certainement continuer de l’allaiter.»

Le couple dit ne pas avoir reçu de mauvais commentaires depuis qu’il a rendu sa curieuse habitude publique.

«On a eu que des bons commentaires. On ne le fait pas à chaque fois. Si je lui donnais le sein à chaque fois, ça deviendrait ennuyant», a dit Lana.



Son copain et elle gagnent leur vie en vendant des vidéos de leurs activités sexuelles sur internet.

Ils demandent 10 livres (17 $CAN) par mois à chacun de leurs 700 abonnés, en échange de cinq vidéos par semaine.

Certaines de ses vidéos montrent Lana en train d’allaiter Shawn.



Les enfants de Lana savent que, dans la vie, leur maman fait des «vidéos pour adultes», mais elle dit qu’elle attendra que sa progéniture en sache plus sur le sexe avant d’aborder le sujet de l’allaitement de leur beau-père.

