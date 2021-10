L’incroyable quiz des slogans des villes du Québec

C’est bien connu les municipalités québécoises aiment avoir des bons slogans.

Et même si on aura un beau scrutin municipal dans quelques semaines, on ne parle pas ici de slogans électoraux, mais bien de devises publicitaires qui ont pour but d’attirer les entrepreneurs, les touristes ou les petites familles.



Dans le quiz ci-dessous, nous allons voir si vous êtes attentifs aux panneaux qui vous disent «Bienvenue» et «Au revoir!» en entrant et en sortant de nos villes.

Bonne chance!

Quiz Question #1 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «À FOND DE TRAIN»? Delson La Tuque Sainte-Adèle Thurso Delson

Depuis 1995, ce slogan a pour but de «rappeler les origines de la ville, ce thème situe la municipalité dans le présent et la projette dans l'avenir par le dynamisme qu'il évoque». Depuis 1995, ce slogan a pour but de «rappeler les origines de la ville, ce thème situe la municipalité dans le présent et la projette dans l'avenir par le dynamisme qu'il évoque». Question #2 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «UNE HISTOIRE DE VIE»? Gaspé Alma Terrebonne Baie-Comeau Terrebonne

Non, le slogan de Terrebonne n’est plus «De Terrebonne-humeur!» Non, le slogan de Terrebonne n’est plus «De Terrebonne-humeur!» Question #3 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «VILLE RAYONNANTE»? Sherbrooke Granby Val-d’Or Rouyn-Noranda Granby

La ville de Granby s’est choisie cette nouvelle identité en 2008, après avoir été «ville du bonheur» pour un certain temps. La ville de Granby s’est choisie cette nouvelle identité en 2008, après avoir été «ville du bonheur» pour un certain temps. Question #4 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «DES MONTAGNES DE POSSIBILITÉS»? Saint-Sauveur Mont-Saint-Hilaire Chertsey Saint-Georges-de-Beauce Chertsey

La nouvelle devise de la municipalité a été adoptée en 2019. La nouvelle devise de la municipalité a été adoptée en 2019. Question #5 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «POUR Y VIVRE PLEINEMENT»? Saguenay Val-des-Sources Gatineau Percé Val-des-Sources

«Cet appel à l’action interpelle tous les résidents et les entrepreneurs de Val-des-Sources» (anciennement Asbestos) «puisqu’il est convainquant, authentique et positif!» «Cet appel à l’action interpelle tous les résidents et les entrepreneurs de Val-des-Sources» (anciennement Asbestos) «puisqu’il est convainquant, authentique et positif!» Question #6 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «FORGÉE POUR INNOVER»? Beloeil Trois-Rivières La Sarre Sept-Îles Beloeil

Le terme «Forgée» est issu des armoiries de la ville qui sont «Par ta beauté, forge demain», et la seconde partie «Pour innover» fait référence au présent et au futur de la Ville. Le terme «Forgée» est issu des armoiries de la ville qui sont «Par ta beauté, forge demain», et la seconde partie «Pour innover» fait référence au présent et au futur de la Ville. Question #7 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «D’UN NATUREL ACCUEILLANT»? Brossard Shawinigan Chibougamau Mont-Laurier Mont-Laurier

«Le slogan définit bien la Ville qui se veut fière et qui dégage notoriété, force et unité.» «Le slogan définit bien la Ville qui se veut fière et qui dégage notoriété, force et unité.» Question #8 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «FIERTÉ-SOLIDARITÉ-SAVOIR»? Rouyn-Noranda Québec Trois-Rivières Joliette Rouyn-Noranda

«Plus qu’un slogan, une réalité qui se vit au quotidien», déclarait le maire Mario Provencher en 2017. «Plus qu’un slogan, une réalité qui se vit au quotidien», déclarait le maire Mario Provencher en 2017. Question #9 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «ON RETROUVE LE TEMPS!»? Kamouraska Huntingdon La Malbaie Tadoussac La Malbaie

On a passé beaucoup de temps là-dessus, mais on n’a pas retrouvé d’informations sur l’origine de ce slogan On a passé beaucoup de temps là-dessus, mais on n’a pas retrouvé d’informations sur l’origine de ce slogan Question #10 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «PAR NOS FORÊTS»? La Tuque Forestville Shawinigan Rawdon Forestville

L’existence de Forestville est due à l’exploitation des forêts de La Haute-Côte-Nord. L’existence de Forestville est due à l’exploitation des forêts de La Haute-Côte-Nord. Question #11 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «CAPITALE DU DÉVELOPPEMENT»? Drummondville Québec Mirabel Plessisville Drummondville

En plus d’être la «capitale du développement», Drummondville est également le chef-lieu de la MRC de Drummond et, autrefois, «la ville la plus drôle du Québec» selon le magazine Croc. En plus d’être la «capitale du développement», Drummondville est également le chef-lieu de la MRC de Drummond et, autrefois, «la ville la plus drôle du Québec» selon le magazine Croc. Question #12 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «SANTÉ URBAINE»? Montréal Saint-Eustache Victoriaville Rivière-du-Loup Victoriaville

«Victoriaville offre un milieu de vie unique où la santé globale et le développement durable sont mis de l’avant par des actions concrètes, témoins d’une santé urbaine prospère.» «Victoriaville offre un milieu de vie unique où la santé globale et le développement durable sont mis de l’avant par des actions concrètes, témoins d’une santé urbaine prospère.» Question #13 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «NATURELLEMENT»? Les Éboulements Saint-Sauveur Fermont Saint-Félicien Saint-Félicien

«Le slogan “Naturellement” se décline en quatre axes de communication, soit sportive, dynamique, accueillante et savoureuse. «Le slogan “Naturellement” se décline en quatre axes de communication, soit sportive, dynamique, accueillante et savoureuse. Question #14 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «LA CHALEUR DU NORD DU LAC»? Dolbeau-Mistassini Magog Pohénégamook Yamachiche Dolbeau-Mistassini

«Sous le soleil, au bord du lac, une chaude journée d’été ou en hiver, accueilli par le sourire des Dolmissois, la chaleur du nord du lac prend tout son sens...» «Sous le soleil, au bord du lac, une chaude journée d’été ou en hiver, accueilli par le sourire des Dolmissois, la chaleur du nord du lac prend tout son sens...» Question #15 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «MA VILLE, MA VIE»? Saint-Liboire Sorel-Tracy East Angus Amos East Angus

En 2013, la ville de Trois-Rivières avait créé un peu de confusion en choisissant la même signature visuelle. En 2013, la ville de Trois-Rivières avait créé un peu de confusion en choisissant la même signature visuelle. Question #16 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «VILLE D’ARTS, DE CULTURE ET DE SAVOIR»? Montréal Québec Sherbrooke Sainte-Thérèse Sainte-Thérèse

La Ville s’est dotée, à l’automne 1992, de la thématique corporative «Ville d’arts et de culture», avant d’ajouter l’aspect «de savoir» en 2008. La Ville s’est dotée, à l’automne 1992, de la thématique corporative «Ville d’arts et de culture», avant d’ajouter l’aspect «de savoir» en 2008. Question #17 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «CRÉATIVE DE NATURE»? La Sarre Magog Montmagny Rimouski Magog

«La beauté de nos richesses naturelles et de nos paysages, notre histoire, l'offre touristique, la vitalité sportive, la diversité démographique et la situation géographique exceptionnelle de la région représentent à la fois des forces indéniables propres à Magog, mais également des défis que nous devrons relever pour atteindre la vision souhaitée en 2030.» «La beauté de nos richesses naturelles et de nos paysages, notre histoire, l'offre touristique, la vitalité sportive, la diversité démographique et la situation géographique exceptionnelle de la région représentent à la fois des forces indéniables propres à Magog, mais également des défis que nous devrons relever pour atteindre la vision souhaitée en 2030.» Question #18 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «VILLE DE CULTURE ET DE PATRIMOINE»? L’Assomption Gaspé Saguenay Saint-Jean-sur-Richelieu L’Assomption

En 2002, cette municipalité lanaudoise a présenté une ambitieuse politique culturelle qui mettait l’accent sur (vous l’aurez deviné) la culture et le patrimoine. En 2002, cette municipalité lanaudoise a présenté une ambitieuse politique culturelle qui mettait l’accent sur (vous l’aurez deviné) la culture et le patrimoine. Question #19 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «J’HABITE MON BONHEUR»? Roxton Pond Sainte-Julienne Boucherville Disraeli Sainte-Julienne

«À Sainte-Julienne, nous voulons être un milieu où chacun vit à sa manière, et ce, en toute simplicité. Nous sommes une municipalité où les gens sont heureux, où chacun est accepté et fait partie de cette grande famille juliennoise. Nous créons nos petits moments de bonheur et travaillons ensemble à créer un environnement riche et stimulant.» «À Sainte-Julienne, nous voulons être un milieu où chacun vit à sa manière, et ce, en toute simplicité. Nous sommes une municipalité où les gens sont heureux, où chacun est accepté et fait partie de cette grande famille juliennoise. Nous créons nos petits moments de bonheur et travaillons ensemble à créer un environnement riche et stimulant.» Question #20 Quelle municipalité québécoise a pour slogan: «UNE VILLE À LA CAMPAGNE»? Laurier-Station Saint-Hyacinthe Cowansville Lachute Laurier-Station

«Le slogan de notre municipalité, "Une ville à la campagne", se traduit par la présence de commerces et de services de toutes catégories et des installations de loisirs qui font l'envie de plusieurs, le tout dans un environnement champêtre.» «Le slogan de notre municipalité, "Une ville à la campagne", se traduit par la présence de commerces et de services de toutes catégories et des installations de loisirs qui font l'envie de plusieurs, le tout dans un environnement champêtre.»

