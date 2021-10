Tranquillement pas vite, l’industrie du voyage touristique se remet en branle.

Après être restés encabanés pendant plus d’un an, les passionnés de voyage commencent à avoir des fourmis dans les jambes et ont hâte de sortir leurs passeports des boules à mites.

• À lire aussi: Ottawa retire son avis contre les voyages non essentiels

Ça tombe bien, il y a plein d’aubaines alléchantes pour des destinations auxquelles vous n’aviez pas nécessairement pensé.

ATTENTION! La COVID-19 existe encore et plusieurs pays ont encore de sévères restrictions pour les voyageurs et de nombreuses directives sanitaires en place.

On vous conseille deux choses: 1-faites vos recherches (LOL) sur les mesures en place dans les pays qui vous intéressent et 2-faites-vous donc double-vacciner.

• À lire aussi: Beatrice Bouchard est revenue de la Grèce: on a compté les bikinis qu’elle a portés et les drinks qu’elle a bus

Pour toutes les suggestions ci-dessous, on a choisi un aller-retour d’environ deux semaines en février, pour un voyageur seul en classe économique.

DÉCOLLAGE!

Voici 10 billets d’avion vraiment pas cher pour des destinations exotiques

ANTIGUA (GUATEMALA)



Du 4 au 17 février: 418,99$ avec United Airlines

Capture d'écran / Cheapoair.ca

PORT D’ESPAGNE (TRINITÉ-ET-TOBAGO)

Du 4 au 19 février: 457,65$ avec Copa Airlines

Capture d'écran / Cheapoair.ca

• À lire aussi: Cette maison à seulement 285 000$ est un chef-d’oeuvre des années 1970

TENERIFE, ÎLES CANARIES (ESPAGNE)

Du 4 au 18 février: 644,01$ avec TAP Air Portugal

Capture d'écran / Cheapoair.ca

MONTEVIDEO (URUGUAY)

Du 3 au 16 février: 876,99$ avec American Airlines et Varig-GOL Airlines

Capture d'écran / Cheapoair.ca

JOHANNESBURG (AFRIQUE DU SUD)

Du 7 au 23 février: 902,73$ avec American Airlines

Capture d'écran / Cheapoair.ca

• À lire aussi: Une Lamborghini volée à Terrebonne traverse la moitié de la planète avant de revenir à Montréal

ÎLE MAURICE

Du 21 février au 9 mars: 1099,99$ avec Air Canada et Swiss

Capture d'écran / Cheapoair.ca

NAIROBI (KENYA)

Du 4 au 18 février: 821,99$ avec Turkish Airlines

Capture d'écran / Cheapoair.ca



DUBAÏ (ÉMIRATS ARABES UNIS)

Du 3 au 16 février: 615,25$ avec Royal Jordanian

Capture d'écran / Cheapoair.ca

• À lire aussi: Il faudra être vacciné contre la COVID-19 pour pouvoir prendre l’avion, selon le dirigeant d’une grande ligne aérienne



TAIPEI (TAIWAN)

Du 24 février au 9 mars: 1072,99$ avec United Airlines

Capture d'écran / Cheapoair.ca

HONOLULU, HAWAII (ÉTATS-UNIS)

Du 10 au 23 février: 686,99$ avec WestJet

Capture d'écran / Cheapoair.ca

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s