Anna-Maëlle avoue avoir été approchée pour OD dans l’Ouest avant de choisir l’île de l’amour

L’ex-insulaire Anna-Maëlle a été invitée par la production d’OD dans l’Ouest à participer aux auditions, mais elle a décidé d’aller à Los Cabos pour éviter le drame. OUPS!

C’est durant son passage au podcast Faits Divers animé par Mounir (ou Maire de Laval pour les intimes) qu’Anna-Maëlle a révélé à l’animateur qu’elle avait été contactée afin de participer aux auditions à la fois d’OD dans l’Ouest et de l’île de l’amour.

«J’ai été approchée par OD et même retenue pour l’émission, mais je m’étais dit qu’OD, c’est beaucoup de drame, des pleurs et tu vois l’autre personne deux fois par semaine. Entre les deux, je penchais vraiment plus pour l’île de l’amour», dit la mannequin de 23 ans.

«C’est tellement plus propice à développer quelque chose parce que tu habites avec la personne», ajoute-t-elle en parlant du concept de l’île de l’amour.

Par ailleurs, Anna-Maëlle connaît bien certaines anciennes candidates d’OD comme Alanis Désilet et Catherine «Peach». Hasard?

Pas la seule

Elle n’est pas la seule Insulaire qui s’est fait approcher par OD dans l’Ouest puisque Isamel et Marilou ont aussi reçu l’appel de la production. .

Ismaël a été le premier évincé de la villa de Los Cabos alors que Marilou, évincée quelques semaines plus tard, a avoué en sortant que de toute façon, elle pensait toujours à son ex...

Depuis sa sortie, la coiffeuse semble d’ailleurs s’être rapprochée de son ancien chum, Antoine d’OD!

Ben coudonc! Le monde est petit!

