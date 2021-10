9 idées de costumes d’Halloween inspirés de 2021

Halloween est à nos portes!

• À lire aussi: [PHOTOS] En 2004, Jean Airoldi nous a donné des idées de costumes d'Halloween

Comme la pandémie est un peu plus sous contrôle que l’an dernier et qu’il n’annonce pas de déluge (pour l’instant), plusieurs personnes risquent de se déguiser.

Nous avons décidé de donner un coup de main à ceux qui sont à la dernière minute pour trouver un déguisement inspiré de l’an de grâce qu’est 2021 (bof).

Voici donc nos 9 suggestions de costumes:

Fan du CH

Tout ce qu’il vous faut est un chandail du CH ainsi qu’un sac en papier brun pour cacher votre honte.

Si le Canadien recommence à gagner d’ici la fin de semaine prochaine, enlevez le sac de papier et dites que vous êtes Cole Caufield.

Complotiste

Ça vous prendra un t-shirt «F*ck you Legault», ou encore une veste de Farfadaa. Vous pouvez aussi ajouter un chapeau de papier d'aluminium. Si vous avez un très gros budget, vous pouvez ajouter un pick-up pour faire des vidéos de vous-même à l’extérieur du party.

Michel Louvain

Ce n’est pas parce qu’il n’est plus avec nous qu’on l’oublie. Suffit de porter un habit bleu et une perruque grise bien coiffée.

Points boni si vous êtes capable de vous bricoler un long micro vintage.

Costume de couple: Clair Samson et Éric Duhaime

Pour elle: Lunettes et une cigarette.

Pour lui: Lunettes, veston-chemise et bricolez-vous une interdiction d’entrer à l'Assemblée nationale à suspendre autour du cou.

L’île de l’amour

Portez un habit aux couleurs sable et recouvrez-vous d’articles de plage comme des ballons, des serviettes et des parasols. Ensuite, allez au party et arrangez-vous pour que le moins de monde possible vous voie.

Guillaume Lemay-Thivierge

Gossez-vous un parachute avec un vieux drap, et dessinez-vous une petite barbe avec un crayon à maquillage et voilà. Cette idée de costume est parfaite surtout si ça vous tente de vous rendre au party, mais de ne pas avoir le droit d’entrer.

Jeff Bezos dans l’espace

2021 a été une année importante pour le voyage spatial, surtout pour les milliardaires et les comédiens de Star Trek.

Pourquoi ne pas rendre hommage à un de ces voyageurs en portant une combinaison bleue, un chapeau de cowboy et une montre en or?

Pour Bezos, vous pouvez aussi vous mettre un casque de bain beige et vous insérer la tête dans une fusée en carton que vous aurez bricolée de vos mains.

Les élections fédérales de 2021

Vous n’avez simplement qu’à porter exactement le même costume d’Halloween qu’en 2019.

Squid Game

Il n’y a pas de blague ici. C’est une émission très populaire. Voici où acheter le costume.

Aussi sur le Sac de chips:

s