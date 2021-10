Dave Grohl avait peur de parler de la mort de Kurt Cobain dans son autobiographie

Le chanteur a dévoilé son livre The Storyteller en début de mois.

Dave Grohl a avoué que parler de la mort de Kurt Cobain dans son autobiographie The Storyteller n'a pas été des plus simples.

Dans cet ouvrage, le chanteur des Foo Fighters revient sur les moments les plus mémorables de sa carrière, notamment son enfance à Washington DC mais aussi les années qu'il a passé en tant que batteur pour Nirvana.

S'exprimant durant une interview avec Amanpour And Company, Dave a confié: «J'avais peur d'écrire le chapitre sur la mort de Kurt. Écrire sur la fois où tu as eu des points de suture quand tu avais 12 ans, c'est une chose (...) mais écrire sur quelque chose dont tu as à peine parlé aux gens qui t'entourent, c'en est une autre. J'ai révélé des choses que je n'ai même pas raconté à mes amis les plus proches. J'avais peur de l'écrire.»

Dave poursuit: «Je savais que les gens voulaient que j'écrive. Je pense que tout le monde se pose beaucoup de questions, tout comme moi. Donc j'ai décidé d'écrire de façon plus large, de parler de mon deuil, et de la façon dont cela diffère d'une personne à l'autre. Oui, c'était difficile de parler de ça.»

Durant son passage à New York pour la tournée de promotion de son livre, Dave a fait plaisir à ses fans en jouant de la batterie sur la chanson Smell Like Teen Spirit, le plus gros tube de Nirvana, sorti en 1991.

