Un couple n’utilise que les 4 mêmes lettres pour nommer ses 11 enfants

Les 11 enfants d’une famille ont la particularité d’avoir des prénoms construits uniquement avec les 4 mêmes lettres.

Gwenny Blanckaert et Marino Vaneeno, un couple de la Belgique, ont 11 onze enfants: sept filles et quatre garçons.

Et les onze ont des prénoms de quatre lettres. Les quatre mêmes lettres: A, E, L et X.



C’est après avoir nommé leurs deux premiers enfants Alex et Axel qu’ils ont décidé de poursuivre sur cette voie et de donner des prénoms en A,E,L,X à tous leurs successeurs.

«On trouvait qu’Alex était un super beau nom, et après avoir nommé le deuxième Axel, nous avons réalisé qu’ils avaient tous les deux les mêmes lettres et qu’on pourrait continuer de la sorte», a dit la maman Gwenny.

C’est ainsi que Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax et Alxe ont hérité de leurs superbes prénoms.

À l'école fréquentée par 5 d'entre eux, les profs trippent moins par contre. C'est un peu mêlant, tsé...

Leurs parents, eux, trouvent qu’il est facile de trouver des prénoms à leurs enfants.

Un simple calcul mathématique permet de déterminer qu’il existe 24 combinaisons possibles pour former des mots de quatre lettres sans utiliser la même lettre deux fois.



Puisque Gwenny et Marino ont hâte de voir naître leur 12e enfant (un garçon) en avril prochain, on peut déjà présumer que celui-ci sera appelé Aelx, Aexl, Axle, Ealx, Eaxl, Elxa, Exal, Laex, Laxe, Lxae, Lxea, Xlae ou Xlea.

Le Sac de Chips vote pour Laxe.

