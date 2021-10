Elton John: sa tournée d'adieu sera sa dernière

Le chanteur est prêt à fermer boutique pour de bon.

Elton John ne compte pas repartir sur les routes après sa tournée d'adieu. En toute logique, il s'agira en effet de son ultime tournée car le chanteur souhaite désormais se reposer.

S'adressant à Fleur East sur Hits Radio, l'interprète de Tiny Dancer a toutefois insisté sur le fait qu'il ne prendra pas complètement sa retraite.

«Je peux vous assurer que c'est la tournée finale», a déclaré la star. «Je ferai quelques concerts caritatifs si on me demande mais je ne partirai plus en tournée. J'aurai 76 ans à la fin de la tournée, je dois passer du temps avec ma famille. Mes garçons seront bientôt des adolescents. Je ferai toujours de la musique. Mais je fais ça professionnellement depuis l'âge de 17 ans, ça fait donc 57 ans aujourd'hui et ça fera 59 ans quand la tournée s'achèvera. J'ai entendu assez d'applaudissements. Je ne peux pas faire un meilleur spectacle donc je suis vraiment sérieux quand je dis que c'est la dernière tournée. Je ne peux plus.»

Par ailleurs, Elton a récemment confirmé qu'il sortirait bientôt une chanson de Noël avec Ed Sheeran.

L'artiste anglais a effectivement confirmé cette bonne nouvelle auprès du magazine NME, admettant toutefois être surpris que son compatriote en ait déjà parlé alors qu'il leur a été demandé de ne rien dire.

«Il a déjà vendu la mèche, n'est-ce pas? On m'a dit de ne rien dire mais Ed Sheeran va aux Pays-Bas avec sa grande bouche!», a plaisanté l'artiste. «C'est censé sortir mais nous n'avons pas fini. Il y a encore du travail.»

Se faisant coquin sur cette collaboration, Elton a ajouté: «Je ne peux pas en dire plus car c'est entre ses mains.»

