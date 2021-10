La bande-annonce de Tiger King 2 est arrivée et ça a l'air fou

Fans de true crime et d’histoires sordides, préparez-vous à replonger dans l’univers éclaté de Joe Exotic, car Tiger King revient pour une seconde saison et, selon la bande-annonce, elle sera encore plus intense que la première.

Un an et demi après la sortie de la toute première saison de cette série documentaire choquante, Netflix s’apprête à nous donner des nouvelles de Joe, Carole, Jeff et toute la bande.

Le service de diffusion a annoncé la bonne nouvelle dans une bande-annonce dévoilant les prochains documentaires de true crime.

La seconde saison qui a été filmée en 2020 et 2021, suivra Joe Exotic en prison, Jeff Lowe alors qu’il tente de gérer le zoo, ainsi que l’enquête sur la disparition du mari de Carole Baskins.

Depuis la diffusion des premiers épisodes en mars 2020, plusieurs événements ont secoué ces personnes. Alors qu’il purge sa peine de 22 ans pour maltraitance d’animaux, Joe a reçu un diagnostic de cancer de la prostate.

Jeff Lowe a pour sa part subi un AVC en mars de cette année et, quelques mois plus tard, a été arrêté pour conduite sous l’influence de la drogue ou de l’alcool.

Malheureusement, le gardien du zoo Erik Cowie a perdu la vie au début du mois de septembre, alors qu’il n’avait que 53 ans.

Voyez la bande-annonce intense juste ici:

La seconde saison de Tiger King sera présentée dès le 17 novembre 2021 sur Netflix. On a hâte!

