Rachid Badouri fait son comique dans une parodie de Squid Game

L’humoriste Rachid Badouri a choisi un thème très à la mode pour son plus récent sketch sur les réseaux sociaux: la série Netflix Squid Game.

Fin stratège, Badouri a téléversé sa création sur au moins trois plateformes: Instagram, Facebook et TikTok. (On n’a pas regardé Twitter parce qu’on est un peu paresseux.)

• À lire aussi: 9 idées de costumes d’Halloween inspirés de 2021



Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un très grand succès sur les trois réseaux.



Bien sûr, les Québécois et les Français qui suivent depuis longtemps la carrière de Badouri ont profité de Facebook et Instagram pour voir son interprétation du joueur #456, mais sur TikTok, ce sont des gens de partout dans le monde, qui ne connaissent pas le Québécois, qui ont pu réagir.



Pas moins de 1,2 millions de visionnements en 24 heures ont été effectués sur TikTok.

• À lire aussi: Un homme est inondé d'appels parce que son numéro est affiché dans Squid Game



Comme on ne veut pas divulgâcher ni Squid Game ni la parodie de Rachid Badouri, on va immédiatement vous laisser regarder ça:



Félicitations au papa de Rachid pour son interprétation remarquable dans le rôle d’un garde rouge.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s