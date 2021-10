Un premier teaser pour le film de Buzz Lightyear [VIDÉO]

On connaîtra enfin les origines du ranger de l'espace le plus courageux de l’Univers dans Lightyear, le tout nouveau film de Pixar prévu en juin prochain.

• À lire aussi: [VIDÉO] Toutes les références à des classiques du cinéma dans les films de Pixar réunies en un seul montage

Le film sera donc un antépisode à l’univers de la série Toy Story et ce premier teaser, qui nous offre un avant-goût de la carrière de ranger de l’espace du personnage, vous donnera certainement des frissons. On verra le personnage principal voyager au fin fond de la galaxie, explorer d’autres planètes et rencontrer des créatures étranges, au son d'une version épique de Starman par David Bowie.

C’est d’abord en 1995 qu’on a pu rencontrer pour la première fois Buzz Lightyear dans le film Toy Story. C’est Tim Allen qui a prêté sa voix au jouet jusqu’au 4e film, sorti en 2019. La figurine est toutefois basée sur un homme, dont le film Lightyear racontera l'histoire, et c’est plutôt Chris Evans qui doublera le personnage principal.

Evans a clarifié, un peu plus tôt cette année, le pourquoi on ne retrouvait pas Tim Allen dans le rôle principal: «Juste pour être clair, ce n'est pas Buzz Lightyear le jouet. C'est l'histoire d'origine du Buzz Lightyear l’humain sur lequel le jouet est basé».

L'acteur américain dit avoir réalisé un rêve en prenant part au film de Pixar. «Les films d'animation ont été une grande partie de mon enfance. C'était mon échappatoire. Mes aventures. Mes rêves» a-t-il partagé sur Twitter.

La sortie de Lightyear est prévue en salle le 17 juin 2022.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s