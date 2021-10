24 superbes looks de Jean-Luc Mongrain au fil du temps

On ne s’en souvient pas nécessairement mais l’animateur Jean-Luc Mongrain a arboré des looks étonnants depuis son arrivée au petit écran.

Présent dans les télés québécoises depuis le milieu des années 1980, Jean-Luc Mongrain est célèbre pour ses montées de lait épiques, pour ses yeux prêts à lui sortir des orbites et pour son engagement social.

Ce qu’on oublie par contre assez souvent, c’est qu’il est une icône de la mode, comme on peut le voir dans la vidéo rétrospective ci-haut.



De la moustache caractéristique de l’époque, aux cravates spectaculaires, en passant par les photos aux concepts louches, on peut dire que notre virée sous le thème «Jean-Luc Mongrain» dans les archives du Journal de Montréal (que l’on remercie) a été plus que fructueuse!

Mention spéciale au look cowboy...

