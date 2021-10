EXCLUSIF: nous avons enfin obtenu une photo haute définition de la couette de Thomas Mulcair

Enfin.

Le soir des élections fédérales du 20 septembre dernier, le Québec est tombé sans connaissance.

Non pas à cause du résultat des élections canadiennes (avons-nous besoin de rappeler qu’il ne s’est rien passé d’intéressant à ce sujet-là?), mais plutôt parce que plusieurs Québécois ont constaté, comme nous, que l’ancien député Thomas Mulcair, analyste politique à TVA, semblait s’être laissé aller au niveau du cheveu.

Capture d'écran TVA L'ombre derrière la tête de monsieur Mulcair a beaucoup fait jaser.

«Ben voyons, Tom Mulcair a-t-il une couette?» a-t-on entendu résonner dans les chaumières de la Belle Province, bien avant que le traditionnel «si la tendance se maintient» ne soit prononcé.

• À lire aussi: Tout le monde veut savoir si Thomas Mulcair a une queue de cheval

L’avocat, ancien ministre de l’Environnement du Québec, ancien député fédéral d’Outremont, a-t-il une queue de cheval basse?

Nous en avons parlé le soir même.

QUB radio en a parlé au lendemain des élections. Tom a confirmé par téléphone qu’il portait, à l’époque, la couette.

Infoman a traité de l'engouement pour la pilosité de Thomas lors de son début de saison.

Mais nous n’avions toujours pas de photo officielle de la tignasse à admirer.

Le Québec attendait, et après presque deux ans à attendre après toute tout le temps, nous n'en pouvions plus.

Pour remédier à cette situation, une missive fut envoyée à celui qui a claqué la porte du gouvernement Charest en 2006.

«Pourrions-nous avoir la très grande exclusivité et l'honneur de recevoir un selfie de Thomas Mulcair dans lequel on peut bien apercevoir la superbe tignasse? Vous savez comme on dit. Il faut le voir pour le croire.»

Heureusement, la réponse est arrivée cette semaine.

Elle était positive.

La voici:

Photo Patric Chaussé

N’est-ce pas merveilleux?

Cette superbe photo a été prise en août, lors d’un déplacement au Yukon, par le photographe Patric Chaussé.

Rapprochons-nous.

R.I.P.

Malheureusement, Thomas nous a annoncé à regret le décès de sa couette, ce qui explique que la photo ne soit pas un selfie. «Je l’ai snippée il y a deux semaines dans les Laurentides.»

Si vous croisez l’homme politique prochainement, ne faites donc pas le saut en constatant qu’il est revenu à une coiffe traditionnelle.

Le Sac de chips tient à remercier Thomas Mulcair, «un grand fan du Sac de chips» précise-t-il, pour sa précieuse collaboration.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s