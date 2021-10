La vidéo d’une jeune femme qui sort d’un fourgon de livraison Amazon devient virale

Un livreur Amazon a récemment perdu son emploi après qu’une vidéo dans laquelle une femme sort subtilement de son fourgon soit devenue virale.

La scène, qui a été tournée en Floride et téléversée sur TikTok par l’usager @patrickhook01, montre un employée d’Amazon ouvrir la porte arrière de son camion de livraison pour qu’en descende une jeune femme blonde vêtue d’une robe noire, comme le rapporte TMZ.

Celle-ci, qui semble de bonne humeur, quitte ensuite tout bonnement les lieux en consultant son téléphone cellulaire.



Évidemment, la scène inhabituelle a ouvert la porte à toutes les spéculations possibles sur Internet.

Les gens se veulent vraiment savoir ce que le livreur et la femme ont fait à l’arrière du camion de livraison.

Cependant, chez Amazon, les dirigeants ne l’ont pas trouvée drôle.



«Ceci ne reflète pas les hauts standards auxquels nous nous attendons de la part de nos partenaires du service de livraison et de leurs livreurs. Permettre à des passagers non-autorisés d’entrer dans les véhicules de livraison est une violation de la politique d’Amazon, et ce conducteur ne livre plus de colis à des clients d’Amazon», a déclaré à TMZ un porte-parole du géant du commerce électronique.

